Parigi: calo per Capgemini
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che presenta una flessione del 2,65%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Capgemini subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Capgemini. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 107,9 Euro. Primo supporto visto a 105,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 104,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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