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Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto media dell'Italia
L'Indice media italiano procede a piccoli passi, avanzando a 8.680,1 punti.
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