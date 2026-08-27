Salesforce e Anthropic presentano Claudeforce

(Teleborsa) - Salesforce e Anthropic presentano Claudeforce, partnership strategica che integra le capacità di ragionamento di Claude con l'infrastruttura enterprise della stessa Salesforce.



La collaborazione - si legge in una nota - debutta con un plugin con 37 skill predefinite che permettono alla forza commerciale e agli agenti AI di analizzare il fatturato in tempo reale, automatizzare gli aggiornamenti della pipeline e intraprendere azioni governate direttamente da Claude, il tutto attraverso la potenza di Salesforce. Le due aziende prevedono di introdurre ulteriori integrazioni tra Claude, Salesforce e Slack, ampliando l'uso reciproco delle rispettive tecnologie.



Salesforce in Claude è reso possibile da AIforce, l'infrastruttura affidabile di Salesforce che consente a qualsiasi agente di interagire con dati e i flussi di lavoro aziendali tramite server MCP, API e strumenti CLI, senza integrazioni complicate e costose.

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