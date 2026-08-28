Milano 9:14
52.813 +1,05%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 9:14
10.824 +0,29%
26.511 +0,55%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 27/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 27/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Brilla il Light Sweet Crude Oil, che chiude la seduta con un aumento dell'1,96%.

Le implicazioni di medio periodo del greggio WTI confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 86,43 con primo supporto visto a 80,83. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 78,14.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```