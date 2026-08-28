Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 27/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Brilla il Light Sweet Crude Oil, che chiude la seduta con un aumento dell'1,96%.
Le implicazioni di medio periodo del greggio WTI confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 86,43 con primo supporto visto a 80,83. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 78,14.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)