Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 29/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso in salita a 84,41.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 91,39. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 78,49. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 72,56.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)