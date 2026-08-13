Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 12/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Giornata pressoché debole per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in calo a 82,66.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 84,89. Rischio di eventuale correzione fino al target 78,76. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 91,02.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)