Indicazioni rialziste per DWS
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Risultato positivo per DWS, parte del MDAX, che lievita dello 0,53%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di DWS presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 75,65 Euro, con stop loss individuato in area 72,58 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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