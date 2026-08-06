Indicazioni rialziste per Barclays
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Risultato positivo per la holding bancaria inglese, parte del FTSE 100, che lievita dello 1,00%.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 5,275 sterline, con stop loss posto a quota 5,064, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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