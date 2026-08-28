Milano 14:19
52.727 +0,88%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 14:19
10.809 +0,16%
Francoforte 14:19
26.519 +0,58%

Indicazioni rialziste per Packaging Corporation of America

Finanza
Indicazioni rialziste per Packaging Corporation of America
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Seduta negativa per il produttore di imballaggi, tra i componenti dell'S&P-500, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,21%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.


Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 243,7 USD, con stop loss fissato a livello 94,69 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```