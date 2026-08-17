"Buy" per Packaging Corporation of America
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Andamento negativo per il produttore di imballaggi, tra i titoli dell'indice S&P-500, con una flessione dello 0,61%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 255,5 USD, con stop loss calcolato a quota 94,69 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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