New York: in perdita Hormel Foods Corporation

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda che produce e vende carne e cibo confezionato , che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,06%.



Lo scenario su base settimanale di Hormel Foods Corporation rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Hormel Foods Corporation si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 21,04 USD. Prima resistenza a 23,31. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 20,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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