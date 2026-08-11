Segnali d'acquisto per Packaging Corporation of America

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Composto ribasso per il produttore di imballaggi , tra i componenti dell' S&P-500 , in flessione dello 0,50% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

A livello operativo, Packaging Corporation of America è da comprare ai prezzi attuali pari a 254,8 USD con stop loss individuato a quota 94,69 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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