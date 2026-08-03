Londra: scambi negativi per Airtel Africa

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , con una flessione dell'1,98%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Airtel Africa rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Airtel Africa suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,2 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,346. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,136.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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