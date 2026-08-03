Londra: scambi negativi per Airtel Africa
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, con una flessione dell'1,98%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Airtel Africa rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Airtel Africa suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,2 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,346. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,136.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```