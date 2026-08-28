New York: scambi al rialzo per AirBnb

(Teleborsa) - Bene il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi , con un rialzo del 3,70%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AirBnb rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di medio periodo di AirBnb confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 193,5 USD con primo supporto visto a 186,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 182,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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