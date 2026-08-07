New York: su di giri AirBnb

(Teleborsa) - Rialzo per il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 15,81%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AirBnb rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'analisi di breve periodo di AirBnb mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 179,9 USD e supporto a 167,5. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 192,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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