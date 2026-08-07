Airbnb migliora guidance dopo 2° trimestre in crescita supportato da Coppa del Mondo

(Teleborsa) - Airbnb , la più popolare piattaforma al mondo per affitti brevi, ha chiuso il secondo trimestre 2026 con un fatturato in crescita del 17% su base annua, raggiungendo i 3,6 miliardi di dollari e superando le attese degli analisti per 3,57 miliardi di dollari (secondo dati LSEG). Il volume lordo delle prenotazioni (GBV) è aumentato del 16% su base annua, arrivando a 27,2 miliardi di dollari, grazie alla continua forte domanda e a un moderato incremento della tariffa media giornaliera (ADR). Il numero di pernottamenti e posti prenotati è cresciuto del 10% su base annua, accelerando rispetto al primo trimestre. L'utile netto è stato di 816 milioni di dollari e l'EBITDA rettificato è aumentato del 21% su base annua, raggiungendo 1,3 miliardi di dollari, con un conseguente ampliamento del margine EBITDA rettificato al 35%.



"Uno dei trend più incoraggianti del secondo trimestre è stata l'accelerazione della crescita su base annua non solo nei mercati in espansione, ma anche in molti dei nostri principali mercati di riferimento - si legge nella lettera agli azionisti - In effetti, il numero di pernottamenti prenotati negli Stati Uniti, in Francia, nel Regno Unito e in Australia ha registrato un'accelerazione nel secondo trimestre, a conferma della nostra convinzione che l'innovazione dei nostri prodotti stia trainando la domanda in tutta la nostra attività".



Airbnb ha beneficiato della Coppa del Mondo FIFA negli Stati Uniti, dove è stata anche sponsor ufficiale del torneo. Ha svelato che oltre 150.000 alloggi nelle città ospitanti sono stati pubblicati su Airbnb per la prima volta.



Airbnb ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno, sia per la crescita dei ricavi che per il margine EBITDA rettificato. Per l'intero anno 2026, prevede ora una crescita dei ricavi su base annua almeno "mid teens", supportata dall'accelerazione del numero di notti e posti prenotati che ha osservato, dal successo delle iniziative di prodotto e di crescita, nonché dalla continua e forte domanda di viaggi. Inoltre, prevede di raggiungere un margine EBITDA rettificato di almeno il 35,5%, un miglioramento rispetto al 2025 che riflette una crescita del fatturato più solida e una leva operativa più efficace nel nostro core business, continuando al contempo a investire in opportunità per guidare la crescita futura.



(Foto: Photo by Kelcie Papp on Unsplash)

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