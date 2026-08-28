Milano 9:19
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Dow Jones 27-ago
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Londra 9:19
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PLATINUM del 27/08/2026

Finanza
PLATINUM del 27/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Composto rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,52%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del platino. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1.877,5, con il supporto più immediato individuato in area 1.825,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.805.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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