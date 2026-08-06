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PLATINUM del 5/08/2026

Finanza
PLATINUM del 5/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Giornata pressoché debole per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato in calo a 1.742.

Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.788,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.658,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.917,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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