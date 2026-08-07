PLATINUM del 6/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Contenuto ribasso per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in flessione dello 0,52%.
Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.782,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.652,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.911,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)