Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

PLATINUM del 6/08/2026

Finanza
PLATINUM del 6/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Contenuto ribasso per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in flessione dello 0,52%.

Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.782,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.652,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.911,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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