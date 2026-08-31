Milano 17:35
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Nasdaq 18:27
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Dow Jones 18:27
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Londra 28-ago
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Francoforte 17:35
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Francoforte: calo per Kion

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Kion
Composto ribasso per Kion, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
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