Milano 9:58
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Londra 9:58
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Francoforte: brillante l'andamento di Kion

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Kion
Seduta positiva per Kion, che avanza bene dell'1,91%.
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