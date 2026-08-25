Francoforte: positiva la giornata per Kion
(Teleborsa) - Balza in avanti Kion, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kion rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di Kion resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 41,27 Euro. Supporto visto a quota 40,71. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 41,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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