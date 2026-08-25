Francoforte: positiva la giornata per Kion

(Teleborsa) - Balza in avanti Kion , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,91%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kion rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Kion resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 41,27 Euro. Supporto visto a quota 40,71. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 41,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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