Milano 15:20
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Francoforte: pioggia di acquisti su Kion

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: pioggia di acquisti su Kion
Rialzo per Kion, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,19%.
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