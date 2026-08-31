Francoforte: rosso per Kion

(Teleborsa) - Pressione su Kion , che tratta con una perdita dell'1,95%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kion rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Kion classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 44,57 Euro e primo supporto individuato a 44,02. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 45,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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