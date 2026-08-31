Francoforte: risultato positivo per Lanxess

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimica tedesca , che tratta in utile del 2,97% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lanxess rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le tendenza di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 15,11 Euro. Supporto stimato a 14,65. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 15,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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