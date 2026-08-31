New York: andamento sostenuto per Chevron

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso petrolifero statunitense , che avanza bene del 2,81%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che il gigante oil di San Ramon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,11%, rispetto a -0,15% dell' indice americano ).





L'andamento di breve periodo di Chevron mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 208,9 USD e supporto a 205,8. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 212.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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