New York: Clorox in forte discesa
(Teleborsa) - In forte ribasso la multinazionale che commercializza beni di consumo, che mostra un -4,16%.
La tendenza ad una settimana di Clorox è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Clorox. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Clorox evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 101 USD. Primo supporto a 96,74. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 95,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```