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First Solar in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
First Solar in discesa a New York
Ribasso per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che passa di mano in perdita del 5,75%.
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