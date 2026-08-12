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New York: Uber Technologies in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
New York: Uber Technologies in forte discesa
Pressione sulla piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,38%.
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