New York: rosso per AirBnb
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi, che mostra un decremento del 3,12%.
Lo scenario su base settimanale di AirBnb rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di AirBnb sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 187,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 181. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 194,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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