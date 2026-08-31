Milano 31-ago
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Francoforte 31-ago
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New York: rosso per AirBnb

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per AirBnb
Sottotono il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi, che passa di mano con un calo del 3,12%.
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