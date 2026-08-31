Perde Take-Two Interactive Software sul mercato di New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il distributore globale di videogiochi , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,80% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Take-Two Interactive Software è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Take-Two Interactive Software si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 230,3 USD. Supporto stimato a 212,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 247,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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