Quadro rialzista per Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Seduta in ribasso per la compagnia farmaceutica , parte del Nasdaq 100 , che porta a casa un decremento dello 0,17%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 484 USD, con stop loss posto a quota 459,6 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```