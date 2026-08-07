Quadro rialzista per Vertex Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Seduta in ribasso per la compagnia farmaceutica, parte del Nasdaq 100, che porta a casa un decremento dello 0,17%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 484 USD, con stop loss posto a quota 459,6 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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