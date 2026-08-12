Londra: brillante l'andamento di Melrose Industries

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che avanza bene del 2,09%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Melrose Industries rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Melrose Industries mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5,004 sterline. Rischio di discesa fino a 4,924 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5,085.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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