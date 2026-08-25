Londra: spinge in avanti Melrose Industries
(Teleborsa) - Brilla la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che passa di mano con un aumento dell'8,70%.
Il movimento di Melrose Industries, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico di Melrose Industries segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,804 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,176. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,586.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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