Londra: spinge in avanti Melrose Industries

(Teleborsa) - Brilla la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che passa di mano con un aumento dell'8,70%.



Il movimento di Melrose Industries , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico di Melrose Industries segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,804 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,176. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,586.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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