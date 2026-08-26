Londra: brillante l'andamento di Melrose Industries

(Teleborsa) - Avanza la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Melrose Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Melrose Industries rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Melrose Industries mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5,246 sterline. Rischio di discesa fino a 5,126 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5,366.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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