Londra: andamento sostenuto per Melrose Industries

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che tratta in utile del 2,48% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Melrose Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Melrose Industries classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,243 sterline e primo supporto individuato a 5,165. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,321.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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