Eurozona, impatto di tassi alti a lungo non omogeneo: Grecia, Spagna e Portogallo i meno colpiti

L'analisi di Morningstar DBRS

(Teleborsa) - Sebbene tassi più elevati aumentino il carico degli interessi per la maggior parte dei paesi dell'eurozona, l'impatto complessivo varia notevolmente da paese a paese. Lo afferma Morningstar DBRS in un'analisi sul tema, sottolineando che i rendimenti dei titoli di Stato globali sono aumentati significativamente negli ultimi anni a causa del crescente fabbisogno di finanziamento pubblico, del quantitative tightening e dell'aumento dei premi per il rischio.



L'aumento del carico degli interessi tende ad essere più pronunciato per i paesi con stock di debito più elevati (ad esempio Francia, Belgio) rispetto a quelli con livelli di debito inferiori (ad esempio Germania, Paesi Bassi, Austria), poiché l'aumento dei tassi si applica a uno stock di debito maggiore.



Grecia, Spagna e Portogallo sono i paesi meno colpiti, in quanto l'impatto negativo dell'aumento dei costi di finanziamento è ampiamente compensato da dinamiche del debito favorevoli, sostenute da una solida crescita economica e fiscale.



"È probabile che i rendimenti dei titoli di Stato rimangano elevati per i prossimi anni a causa dell'elevato fabbisogno di finanziamento pubblico, del continuo quantitative tightening e dell'aumento dei premi per il rischio - ha affermato Yesenn El-Radhi, Senior Vice President del Sovereign Group di Morningstar DBRS - Sebbene tassi di interesse più elevati aumenteranno l'onere degli interessi per la maggior parte dei governi, i paesi con una solida dinamica di crescita economica e avanzi di bilancio sono in una posizione migliore per assorbire l'impatto di maggiori costi di finanziamento".

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