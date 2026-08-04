Milano
12:20
53.383
+0,97%
Nasdaq
3-ago
28.777
0,00%
Dow Jones
3-ago
53.178
+1,32%
Londra
12:20
10.879
+0,20%
Francoforte
12:21
26.090
+0,34%
Martedì 4 Agosto 2026, ore 12.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Spagna, Disoccupazione in luglio
Spagna, Disoccupazione in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
04 agosto 2026 - 09.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Spagna,
Disoccupazione in luglio pari a 19,5K unità
, in aumento rispetto al precedente -28,7K unità (la previsione era -18,4K unità).
Condividi
Leggi anche
Tasso disoccupazione Spagna (QoQ) nel secondo trimestre
Germania, Tasso disoccupazione in luglio
Spagna, tasso di disoccupazione del secondo trimestre cala più delle attese al 9,9%
Prezzi consumo Spagna (YoY) in luglio
Altre notizie
Spagna, Prezzi consumo (MoM) in luglio
Spagna, la disoccupazione di luglio aumenta contro le attese
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 24 luglio
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 3 luglio
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 17 luglio
Appuntamenti macroeconomici del 28 luglio 2026
Guide
Vino da investimento: quando una bottiglia diventa un asset
Il vino da investimento nasce da un paradosso: è un bene fatto per essere consumato, ma proprio il consumo progressivo delle bottiglie migliori può renderlo più raro e prezioso.
leggi tutto