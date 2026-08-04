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Spagna, Disoccupazione in luglio

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Spagna, Disoccupazione in luglio
Spagna, Disoccupazione in luglio pari a 19,5K unità, in aumento rispetto al precedente -28,7K unità (la previsione era -18,4K unità).
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