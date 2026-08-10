Furti d’auto: Italia quarta tra i Paesi europei più colpiti dal fenomeno

(Teleborsa) - Ogni giorno in Italia vengono rubate 285 autovetture e quasi 90 tra moto e motorini, vale a dire oltre 136mila mezzi sottratti in un anno: sono i dati arrivano dall’analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Numeri di questo tipo spiegano perché ormai quasi automobilista su quattro (24%) - erano appena il 14% nel 2022 - scelga di tutelare la propria vettura con una polizza contro i furti, come evidenziato dall’osservatorio RC auto di Facile.it.



Analizzando le statistiche Eurostat, si scopre che l’Italia, con un rapporto di 231 furti di veicoli ogni 100.00 abitanti, occupa la quarta posizione della poco invidiabile classifica degli stati con il maggior numero di furti. Fanno peggio di noi solo il Lussemburgo, con un rapporto di 562 furti ogni 100.000 abitanti, la Svizzera (357) e la Svezia (267). Valori appena più bassi per Francia (198) e Grecia (174), mentre il rapporto è nettamente inferiore in stati come la Germania (70) e la Spagna (49) o la Polonia dove il rapporto si ferma ad appena 19.





Limitando l’analisi ai soli furti d’auto - questa volta in valori assoluti - e guardando all’interno dei confini nazionali, al primo posto si trova la Campania, dove nell’anno di rilevazione i furti denunciati sono stati 26.445. In seconda posizione si trova il Lazio (18.071), in terza la Sicilia (15.555).



Le regioni dove, invece, sono stati registrati meno furti sono il Friuli-Venezia Giulia con 239 episodi, il Trentino- Alto Adige (170) e la Valle d’Aosta, dove le auto rubate sono state appena 20. Complessivamente, il fenomeno riguarda in misura maggiore le regioni del Sud Italia, dove si sono verificati il 45% dei furti totali, seguite da quelle del Centro (20%) e delle Isole (16%). Se si limita l’analisi ai soli motocicli, le prime tre posizioni cambiano: al primo posto si trova il Lazio con 5.985 furti, seguito dalla Campania (5.167) e dalla Lombardia (4.178). Per i ciclomotori, invece, le regioni con più furti denunciati sono la Sicilia (1.328), la Campania (1.036) e la Lombardia (968).

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