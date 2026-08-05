Bending Spoons apre nuova sede a Madrid

Terza sede in Europa dopo Milano e Londra

(Teleborsa) - Bending Spoons , l'azienda tecnologica dietro prodotti come WeTransfer e Meetup, ha aperto un u?cio a Madrid. La decisione è motivata dalla presenza in Spagna di un importante bacino di talenti, alimentato da università di alto livello, oltre che dall'attrattiva internazionale di Madrid e dalla sua qualità della vita.



"Siamo rimasti colpiti dal talento che abbiamo riscontrato in Spagna. Quest'anno abbiamo ricevuto circa 10.000 candidature al mese dalla Spagna, e molti di questi candidati si sono distinti tra i migliori nel nostro processo di selezione. La formazione o?erta dalle università spagnole è di livello particolarmente alto e, nei prossimi anni, puntiamo a far crescere il nostro team di Madrid ?no a diverse centinaia di persone", ha dichiarato Andrea Maiorana, talent data lead.



Situato nel quartiere Recoletos, il nuovo u?cio è la terza sede europea dell'azienda, dopo la sede centrale di Milano e la recente apertura a Londra.

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