Milano 11:54
51.974 -1,21%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:54
10.711 -1,05%
Francoforte 11:54
25.952 -1,17%

Francoforte: calo per Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Hensoldt
Ribasso per Hensoldt, che presenta una flessione del 2,45%.
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