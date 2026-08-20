Francoforte: movimento negativo per Hensoldt

(Teleborsa) - Composto ribasso per Hensoldt , in flessione del 2,14% sui valori precedenti.



Il movimento di Hensoldt , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Hensoldt . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 91,93 Euro. Primo supporto visto a 89,89. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 89,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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