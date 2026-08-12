Francoforte: brillante l'andamento di Hensoldt

(Teleborsa) - Avanza Hensoldt , che guadagna bene, con una variazione del 2,23%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hensoldt evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hensoldt rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Hensoldt classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 93,19 Euro e primo supporto individuato a 91,23. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 95,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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