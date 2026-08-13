Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hensoldt
(Teleborsa) - Seduta positiva per Hensoldt, che avanza bene del 2,24%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hensoldt evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hensoldt rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Hensoldt è in rafforzamento con area di resistenza vista a 94,66 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 93,22. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 96,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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