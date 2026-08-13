Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hensoldt

(Teleborsa) - Seduta positiva per Hensoldt , che avanza bene del 2,24%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hensoldt evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hensoldt rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Hensoldt è in rafforzamento con area di resistenza vista a 94,66 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 93,22. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 96,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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