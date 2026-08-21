Milano 10:28
52.968 +0,57%
Nasdaq 20-ago
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Dow Jones 20-ago
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Londra 10:29
10.774 +0,24%
Francoforte 10:29
26.072 +0,34%

Francoforte: calo per Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Hensoldt
Ribasso per Hensoldt, che presenta una flessione dell'1,89%.
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