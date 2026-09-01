Gas europeo, prezzo a premio insolitamente elevato rispetto al petrolio riflette tensioni uniche

La ricerca di UniCredit

(Teleborsa) - Il prezzo del gas naturale in Europa è aumentato più rapidamente rispetto al prezzo del petrolio, riflettendo tensioni stagionali e di offerta uniche, che probabilmente persisteranno per il resto dell'anno. Lo sostiene UniCredit una ricerca sul tema.



Poiché circa il 20% del petrolio e del GNL globali transita attraverso lo Stretto di Hormuz, i prezzi dell'energia continuano a essere significativamente influenzati dalle aspettative sull'andamento della guerra in Medio Oriente. Per la maggior parte del tempo, i prezzi del Brent e del gas di riferimento europeo (TTF), espressi in termini equivalenti, sono stati strettamente correlati dall'inizio del 2025 e per gran parte della durata del conflitto. Tuttavia, dalla fine di giugno, il prezzo comparabile del TTF ha superato di gran lunga quello del Brent. Questo premio ha raggiunto un livello insolitamente elevato (del 50%) rispetto al Brent, che non si vedeva dall'inizio del 2023, quando l'Europa stava ancora riorganizzando la propria struttura di importazione energetica per sostituire il gas russo, che in precedenza rappresentava circa il 45% delle importazioni totali di gas.



Secondo UniCredit, diversi fattori hanno contribuito a questo aumento del prezzo del TTF rispetto al Brent nelle ultime settimane. In termini di offerta, secondo i dati di LSEG, solo quantità minime della produzione mensile di GNL del Qatar, pari a circa 9 miliardi di metri cubi, vengono esportate. Questo deficit è stato parzialmente compensato da circa 3-4 miliardi di metri cubi di nuova capacità di GNL proveniente dal Nord America, secondo i dati dell'IEA, rendendo l'equilibrio tra offerta e domanda più precario rispetto al periodo prebellico. La situazione dell'offerta di petrolio è leggermente migliore, poiché gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita sono stati in grado di esportare il 18-28% del petrolio che normalmente transiterebbe attraverso lo Stretto di Hormuz tramite gasdotti alternativi, secondo i dati dell'IEA. Inoltre, il rilascio di riserve petrolifere globali da parte di Stati Uniti, Cina, Giappone e AIE ha contribuito ad attenuare lo shock dell'offerta di petrolio. Non esistono fonti comparabili di riserve strategiche globali di gas.



Tuttavia, un fattore ancora più importante per l'aumento relativo del TTF è l'incremento della domanda di gas, determinato da fattori stagionali. In primo luogo, sono cresciuti i timori sul mercato che l'Europa sia in ritardo rispetto alla tabella di marcia per il rifornimento di gas, il che probabilmente porterà a una domanda elevata e sostenuta almeno fino alla fine del 2026. Le scorte attuali si attestano al 65% della capacità, ovvero 12 punti percentuali in meno rispetto a fine agosto 2025. Raggiungere l'obiettivo dell'80% entro il 1° novembre richiederà quindi iniezioni significative e costanti nei prossimi mesi, in un contesto di offerta più limitata, qualora il conflitto con l'Iran rimanga in una fase di stallo. In secondo luogo, l'estate straordinariamente calda in Europa e nei principali paesi importatori di gas in Asia ha incrementato la domanda di GNL per alimentare i sistemi di raffreddamento. Allo stesso tempo, la siccità ha ridotto la disponibilità di energia nucleare e idroelettrica durante questo periodo, stimolando ulteriormente la domanda di GNL. "Questi fattori stagionali, legati alle condizioni meteorologiche - più che i vincoli di offerta - sono stati la ragione principale per cui il prezzo del TTF è aumentato vertiginosamente rispetto al prezzo del Brent nelle ultime settimane", sottolinea Jonathan Schroer, ESG and Energy Strategist di UniCredit.



La ricerca sostiene che alcuni di questi fattori possano essere vicini al picco e potrebbero portare un modesto sollievo ai prezzi del TTF nel breve termine. In primo luogo, le ondate di calore estreme di quest'estate dovrebbero attenuarsi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, riducendo in parte la domanda di energia. In secondo luogo, il rifornimento europeo sta procedendo, nonostante i prezzi elevati, a un ritmo di 7-9 punti percentuali al mese. A questo ritmo, la soglia dell'80% verrebbe raggiunta entro il 1° novembre. Inoltre, questa soglia può essere abbassata al 75% o posticipata di un mese in caso di condizioni di mercato eccezionali, offrendo ulteriore flessibilità.



"I due principali fattori che influenzano il prezzo del TTF continuano ad essere gli sviluppi della guerra in Iran e le condizioni meteorologiche, entrambi altamente incerti - scrive Schroer - L'attuale livello dei prezzi sembra tenere conto di un conflitto congelato. Probabilmente sarebbe necessaria una ripresa delle azioni militari, con ulteriori danni alle infrastrutture energetiche, per giustificare ulteriori aumenti significativi dei prezzi. Dopo due inverni consecutivi con temperature inferiori alla media, la probabilità di un ritorno alla media implicherebbe una minore domanda di GNL da parte dell'Europa quest'inverno rispetto agli ultimi due anni. Nonostante il potenziale di un graduale allentamento dell'attuale prezzo elevato del gas, la necessità dell'Europa di ricostituire le scorte rimarrà un fattore di supporto e probabilmente impedirà un calo significativo dei prezzi senza la riapertura dello Stretto di Hormuz".

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