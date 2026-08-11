UniCredit-Commerz, ACATIS: precedente importante ma non modello di riferimento per M&A transfrontaliero

(Teleborsa) - "Considererei l'operazione UniCredit - Commerzbank un precedente importante, ma non ancora il modello di riferimento per un'ondata di acquisizioni bancarie transfrontaliere ostili". Lo afferma Johannes Hesche, Portfolio Manager dell'ACATIS Value Event Fund, in un'analisi dell'operazione.



"La BCE ha esplicitamente spinto per un maggiore consolidamento del settore bancario europeo e, se UniCredit dovesse avere successo nonostante la costante opposizione del governo tedesco e del management di Commerzbank, ciò dimostrerebbe che la politica nazionale da sola non può, in ultima analisi, bloccare un'operazione che rispetta gli standard normativi europei - spiega - Ma si tratta anche di una situazione insolitamente favorevole: UniCredit dispone già di una consistente presenza in Germania attraverso HVB, la sovrapposizione concorrenziale è limitata e la sua quota economica del 47,59% si traduce in quasi il 50% dei diritti di voto di Commerzbank, lasciando alla società target ben poco margine di manovra. La decisione di Orlopp di accettare l'offerta sembra quindi meno un cambiamento di opinione e più il riconoscimento che l'esito finale è diventato difficile da evitare".



"Se l'operazione si rivelerà redditizia dal punto di vista finanziario dopo l'integrazione, dovrebbe rendere più facile promuovere fusioni transfrontaliere amichevoli presso i consigli di amministrazione e gli investitori - sostiene Hesche - Sarei tuttavia molto più cauto nel dare per scontato che altre banche europee siano disposte a intraprendere il percorso ostile intrapreso da Orcel nel corso degli ultimi due anni".







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