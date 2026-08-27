Milano 11:47
52.619 -0,50%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:47
10.805 -0,67%
Francoforte 11:47
26.333 +0,18%

GME, indice IGI sale a 70,87 euro/Mwh

Energia, Finanza
GME, indice IGI sale a 70,87 euro/Mwh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 27 agosto è pari a 70,87 €/MWh, in leggero rialzo rispetto al 26 agosto attestatosi a 70,39 €/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

Condividi
```