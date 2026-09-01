Londra: andamento rialzista per Bunzl

(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore di confezioni e materiali per l'igiene , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,29%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bunzl rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Bunzl rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,9 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,26. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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